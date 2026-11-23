В Туркестане завершился конкурс молодых исполнителей «Казахская романсиада». Традиционный творческий конкурс, который проводится ежегодно, в этом году был организован в 28-й раз. Цель двухдневного конкурса - популяризация искусства классической музыки и укрепление культурных связей между странами Центральной Азии.

В торжественной церемонии награждения принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил победителей.

В творческом конкурсе, организованном общественно-политической газетой «Южный Казахстан» и областным общественным объединением «Славянское этнокультурное объединение» при поддержке акимата Туркестанской области приняли участие 60 представителей из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана, которые соревновались в два этапа в соответствии с правилами конкурса. Выступления претендентов, исполнявших романсы на казахском и русском языках, оценивало международное жюри, состоящее из выдающихся деятелей искусства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Решением жюри были определены лучши, победители награждены.

Гран-при конкурса завоевала алматинка Аружан Токтаган.

В концертном зале библиотеки «Фараб» был организован гала-концерт. Победительница конкурса примет участие в финальном конкурсе международных исполнителей романса, который пройдет в декабре в столице Российской Федерации - городе Москве.

Пресс-служба акима Туркестанской области