В Казыгуртском районе в соответствии с поручением акима области Нуралхана Кушерова проводятся работы по посадке осенних саженцев деревьев с целью благоустройства окружающей среды, улучшения экологической обстановки и создания комфортных условий для жителей.

В рамках общерайонного субботника было высажено 7 тысяч саженцев карагача и 3 тысячи саженцев тутового дерева - всего 10 тысяч саженцев.

В настоящее время на территории района, наряду с работами по посадке деревьев, системно проводятся мероприятия по уходу за существующими зелеными насаждениями, поливу, уборке пожелтевшей листвы и обеспечению сохранности деревьев.

Кроме того, в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» во всех сельских округах организуются субботники, особое внимание уделяется чистоте и благоустройству населенных пунктов.

В общерайонных субботниках принял участие аким района Азизхан Исмаилов, который ознакомился с проводимыми работами по благоустройству и озеленению. Также он призвал жителей сохранять чистоту окружающей среды, вносить вклад в благоустройство родного края и формировать экологическую культуру.

Пресс-служба акима Туркестанской области