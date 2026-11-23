ШКОЛЬНИКИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
В Астане прошел заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учащихся 9-11 классов сельских школ. В интеллектуальном состязании школьники Туркестанской области показали высокий результат и заняли Гран-при в командном зачете.
Из 30 учащихся, защищавших честь региона на республиканском конкурсе знаний, 20 стали призерами. Из них 6 учащихся заняли I место, 8 учащихся - II место, 6 учащихся - III место. Кроме того, двое учащихся были награждены грамотами.
Обладатели I места:
1. Жанибеккызы Дарина - Тюлькубасский район, 10 класс.
2. Касимова Адия - Тюлькубасский район, 10 класс.
3. Балтабай Марлен - Тюлькубасский район, 11 класс.
4. Абдугафуров Нурдаулет - Сауранский район, 11 класс.
5. Нурханова Мазмуна - Сауранский район, 10 класс.
6. Тайыр Каусар - Отырарский район, 10 класс.
Обладатели II места:
1. Ахмедов Лазизбек - Сайрамский район, 11 класс.
2. Улугбекова Чарос - Сайрамский район, 11 класс.
3. Кемелхан Нурасыл - Тюлькубасский район, 10 класс.
4. Ким Эвелина - Тюлькубасский район, 11 класс.
5. Хикматуллаева Сабина - город Кентау, школа им. М. Кашгари, 11 класс.
6. Мубашарова Шахзода - город Кентау, школа им. М. Кашгари, 11 класс.
7. Шахапова Шахзода - город Кентау, 10 класс.
8. Тажибай Арай - Жетысайский район, 10 класс.
Обладатели III места:
1. Темирхан Айзере - Тюлькубасский район, 10 класс.
2. Казбеков Куаныш - Сауранский район, 11 класс.
3. Жаксылык Инжу - Шардаринский район, 10 класс.
4. Пайзхан Мадина - Жетысайский район, 11 класс.
5. Курбанали Аяжан - Отырарский район, 10 класс.
6. Нурбеккызы Жанерке - Созакский район, 10 класс.
Этот яркий успех на республиканской олимпиаде - результат упорного труда и тяги к знаниям учащихся, профессионального мастерства учителей и системной работы руководителей, а также поддержки родителей.
Пресс-служба акима Туркестанской области