В Туркестане проходит чемпионат по шахматам среди тюркских государств. В международных соревнованиях участвуют 24 шахматиста из семи стран, которые разыгрывают звание чемпиона в трех личных турнирах среди мужчин, женщин и сеньоров.

В соревнованиях, где представлены Казахстан, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, общий призовой фонд турниров среди мужчин и женщин составляет 40 млн тенге.

На церемонии открытия чемпионата руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области Галымжан Худияров отметил важность международного турнира и пожелал спортсменам удачи.

«Сегодня в священном Туркестане собрались лучшие шахматисты братских тюркских стран. Это соревнование - не просто спортивное состязание, но и важная площадка, укрепляющая дружбу и сотрудничество между государствами. В нашем регионе шахматам уделяется особое внимание. Сегодня в области более 2200 спортсменов регулярно занимается шахматами. Их тренируют 87 тренеров. Наши юные шахматисты Асия Асылхан и Аяру Алтынбек с честью защищают честь региона на международном уровне. И в дальнейшем мы будем поддерживать развитие шахмат», - сказал Галымжан Худияров.

Отметим, Тюркская шахматная ассоциация была создана в 2025 году в Астане. В этом году председательство в организации возложено на Казахстан. Основная цель ассоциации - укрепление шахматных связей между тюркскими государствами, проведение совместных соревнований, поддержка юных шахматистов и развитие обмена международным опытом.

В составе сборной Казахстана в каждой категории выступают по два игрока, всего честь страны защищают шесть шахматистов. Среди женщин выступают серебряные призеры Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева, среди мужчин - Денис Махнёв и Сауат Нургалиев. А в категории сеньоров выступают опытные гроссмейстеры Павел Коцур и Пётр Костенко.

Призовой фонд соревнований также солидный. Победителю среди мужчин вручат 7 млн тенге, среди женщин - 4 млн. Кроме того, лучшие игроки в категории сеньоров будут награждены ценными призами.

Пресс-служба акима Туркестанской области