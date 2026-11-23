В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» Республики Беларусь состоялось открытие международной выставки «Тайна небесной глазури», посвящённой 35-летию Независимости Республики Казахстан.

Выставка организована в рамках реализации поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по изучению, сохранению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи в стране и за рубежом.

В церемонии открытия приняли участие Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков, представители музеев-заповедников «Әзірет Сұлтан» и «Несвиж», а также казахских общественных объединений «Достар» и «Атамекен».

Экспозиция знакомит посетителей с историко-культурным наследием древнего Туркестана и архитектурными особенностями мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.

На выставке представлены подлинные терракотовые плитки XII века, фрагменты керамики XIV века, элементы майолики и мозаики, а также фотографии древних надписей.

Отдельный раздел посвящён духовному и интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Ясауи. В него вошли рукописи, родословная «Насабнама» и труды последователей, отражающие влияние его учения на духовные традиции тюркских народов.