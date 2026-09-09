ТУРКЕСТАН: СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПИСЕМ И ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ - НА КОНТРОЛЕ

Под председательством руководителя аппарата акима Туркестанской области Файзуллы Байдуллаева состоялось совещание. На заседании были рассмотрены вопросы учета писем, поступивших из вышестоящих и местных исполнительных органов, своевременного исполнения обращений, а также ход реализации протокольных поручений акима области.

С докладом по данному вопросу выступила руководитель отдела обеспечения документооборота и контроля аппарата акима области Камелия Дуйсебекова. В обсуждении приняли участие руководители областных управлений.

Также были рассмотрены итоги оценки Индекса открытости и работа с обращениями граждан по результатам шести месяцев 2026 года. Информацию по данному направлению представила руководитель отдела по контролю за рассмотрением обращений Айдана Амирбек.

На совещании был обсужден ход исполнения вопросов, поднятых в ходе встреч акима области с населением. По данному вопросу были заслушаны предложения и мнения ответственных лиц.

Ф. Байдуллаев подчеркнул, что задачи и поручения Главы государства, Правительства и акима области, письма и обращения граждан должны находиться на постоянном контроле, а работа должна вестись оперативно и в соответствии с требованиями.

По итогам совещания ответственным представителям управлений по вопросам повестки дня были даны соответствующие поручения, исполнение которых взято на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области