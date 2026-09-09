Собрано более 6,3 млн тонн других сельхозкультур

Параллельно продолжается уборка других основных сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день собрано 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур, 1,2 млн тонн картофеля.

Региональные штабы координируют проведение полевых работ, обеспечивая необходимые условия для своевременного завершения уборочной кампании.

Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.

Продолжается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема.

Это позволяет одновременно решать две ключевые задачи – обеспечить бесперебойное завершение текущей уборочной кампании и своевременно подготовить аграриев к следующему производственному циклу.

На данном этапе приоритетными задачами остаются своевременное завершение уборки, обеспечение сохранности собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна.

Ожидаемый объем нового урожая позволяет говорить о высоком продовольственном потенциале и создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном, а также дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Работа по обеспечению продовольственной безопасности страны и устойчивого развития АПК продолжается.