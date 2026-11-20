Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с ходом реализации крупных энергетических и производственных проектов, а также посетил социальные и инфраструктурные объекты.

В Послании Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена стратегическая задача – обеспечить к 2029 году устойчивый профицит электроэнергии. В этой связи особое внимание уделяется развитию новых генерирующих мощностей, имеющих стратегическое значение для укрепления энергетического суверенитета страны.

Ознакомившись с ходом строительства парогазовой установки «Туркестан» мощностью 1113,4 МВт в Сайрамском районе, Нурлыбек Налибаев подчеркнул значимость масштабного проекта, который позволит сократить дефицит электроэнергии в южных регионах, ввести новые генерирующие мощности и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей. В настоящее время на строительной площадке задействовано 2 455 человек, из них 2 281 работают в дневную смену, 174 – в ночную.

На объект доставлено основное технологическое оборудование, в том числе газовые и паровые турбины, котлы-утилизаторы. Смонтированы и установлены все четыре газотурбинные установки компании Siemens. Строительно-монтажные работы выполнены на 62%, прокладка электрических сетей – на 96%, завершено строительство газопровода. Проектом предусмотрены семь скважин, в настоящее время две скважины обеспечивают добычу 960 м3 воды в сутки. Для запуска первой очереди станции необходимо 240 м3 воды в сутки. Кроме того, введена в эксплуатацию подъездная автодорога протяженностью 3,1 км.

«Это важный объект, который находится на контроле Главы государства. Строительство не должно затягиваться, необходимо завершить работы в обозначенные сроки. Вы говорили, что контрольный запуск первой установки запланирован на конец года, в мае 2027 года в энергосистему будет подано 382 МВт генерирующей мощности, в августе – еще 382 МВт. Таким образом, к сентябрю планируется ввести в эксплуатацию 764 МВт. Необходимо и дальше ускорять работу. Возможно, было бы правильно перенести намеченные на март-май 2028 года сроки, ускорить реализацию проекта и вывести станцию на полную мощность до конца 2027 года. После запуска эта крупная станция сможет обеспечивать электроэнергией регион, город Шымкент и Жамбылскую область. Видно, что темпы строительства значительно выросли. В начале года готовность составляла 15%, сейчас достигла 62%. Правительство и акимат оказывают всестороннюю поддержку. Ваша задача – организовать работу и выполнить взятые на себя обязательства»,

— отметил первый заместитель Премьер-министра.

Следующим объектом посещения стал инновационный комплекс «Састөбе» в Тюлькубасском районе. Это крупный инвестиционный проект, направленный на развитие химической промышленности региона и производство импортозамещающей продукции. Предприятие будет производить 400 тыс. тонн извести, 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн поливинилхлорида, 200 тыс. тонн карбида кальция и 1 млн тонн цемента в год.

В прошлом году была введена в эксплуатацию линия по производству извести. В настоящее время продукция поставляется отечественным металлургическим предприятиям и компаниям, выпускающим строительные материалы.

Сроки запуска следующих этапов инвестиционного проекта пересмотрены в зависимости от финансирования, всесторонне изучены вопросы реализации проекта. Ответственным государственным органам поручено проработать источники финансирования, завершить строительство инженерной инфраструктуры и обеспечить реализацию инвестпроекта в установленные сроки.