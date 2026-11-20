В Туркестанской области по поручению главы региона Нуралхана Кушерова динамично развивается спортивная сфера. В регионе обновляется спортивная инфраструктура, строятся объекты. Эта поддержка дает свои плоды, улучшаются и результаты туркестанских спортсменов.

В их числе радует своими результатами и Школа высшего спортивного мастерства. В 2026 году учреждение добилось высоких результатов и внесло значительный вклад в развитие местного спорта. По итогам года спортсмены школы на международных и республиканских соревнованиях завоевали в общей сложности 361 медаль, из них 138 золотых, 93 серебряных и 130 бронзовых.

Под руководством директора школы, заслуженного спортсмена Республики Казахстан Шынболата Райханова атлеты показывают высокие результаты на международных аренах и достойно защищают честь страны.

Одним из главных достижений этого года стал результат на ХХ летних Азиатских играх. В престижных соревнованиях приняли участие 14 спортсменов школы, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Так, в академической гребле Владислав Яковлев стал чемпионом Азиатских игр, добившись исторической победы. Дзюдоист Айдар Арапов завоевал серебряную медаль, а в гребле на байдарках и каноэ Ольга Шмелева завоевала серебряную и бронзовую награды. В женской борьбе Нулифар Раймова и в вольной борьбе Едиге Касымбек завоевали бронзовые медали.

На чемпионатах мира спортсмены школы завоевали 4 медали. В их числе 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Золотую награду завоевал молодой борец Багдаулет Агабек. Кроме того, на чемпионатах Азии завоевано 16 медалей, на Кубках Азии – 18, на Кубке мира – 1; на чемпионатах Казахстана – 173, на Кубке страны – 90, на международных турнирах – 53 награды. Количество спортсменов в составе национальной сборной выросло с 65 до 123, а количество медалей увеличилось со 188 до 361.

Сегодня в школе ведется подготовка спортсменов по таким направлениям, как дзюдо, таеквондо, греко-римская и вольная борьба, стрельба из лука, теннис, тяжелая атлетика, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт и плавание, женская борьба.

Пресс-служба акима Туркестанской области