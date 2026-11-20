Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев в соответствии с графиком личного приема принял граждан региона. Жители ряда районов и городов озвучили заместителю акима области волнующие их вопросы и получили ответы. Е. Алтаев предоставил конкретные ответы пришедшим со своими проблемами гражданам и дал поручения руководителям ответственных отраслей. В приеме также приняли участие руководители управлений, ответственные представители районов и городов, в которых проживают обратившиеся жители.

Граждане высказали жалобы, касающиеся состояния Дома культуры, системы отопления школы, присвоения имени общественного деятеля улице и открытия специального уголка в музее. Также были выслушаны обращения и предложения, касающиеся сферы образования и культуры.

Другие граждане, записавшиеся на прием, подняли вопросы инфраструктуры и бытовые проблемы и смогли получить конкретные ответы в рамках закона. По ряду вопросов ответственным руководителям были даны поручения, по поручениям составлен протокол. Обращения будут рассмотрены в соответствии с законом.

Отметим, аким области и его заместители проводят личный прием на регулярной основе в соответствии с графиком. Запись на личный прием осуществляет отдел по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области. Записаться на прием можно через портал http://egov.kz, единую базу E-otinish и обратившись в Центр приема граждан с письменным заявлением.

Пресс-служба акима Туркестанской области