В Мактааральском районе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства, состоялся очередной общерайонный субботник. В мероприятии, направленном на охрану природы, поддержание чистоты окружающей среды и озеленение территории района, активно участвовали жители, сотрудники учреждений, молодёжь, волонтёры и представители различных сфер.

В ходе субботника на определённых территориях было высажено 19 500 саженцев карагача. Всего в экологической акции приняли участие около 1 500 человек. Участники также очистили территории посадки саженцев и арыки, собрали мусор вдоль водных каналов.

Кроме того, для обеспечения благоприятных условий приживаемости новых саженцев и их своевременного полива были расчищены пути прохождения проточной воды и приведена в порядок пропускная способность арыков.