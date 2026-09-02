В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПРОЕКТА «ЖАЗҒЫ КІТАП ФЕСТ»

1 сентября, в День знаний, в областной универсальной научной библиотеке «Фараб» города Туркестана прошел заключительный вечер проекта «Жазғы кітап Фест», направленного на эффективную организацию летнего отдыха детей и повышение интереса к чтению книг.

В проекте, длившемся около трех месяцев, приняло участие более 100 юных читателей. Они читали книги и делились своими впечатлениями. В ходе проекта у детей развились познавательные способности, сформировались исследовательские навыки, а также появилась возможность с пользой проводить свободное время.

На заключительном вечере была представлена концертная программа, прозвучали песни для детей, организованы различные игры и познавательные мероприятия. В ходе вечера были награждены юные читатели, проявившие активность в чтении книг в течение всего лета.

Обладательницей Гран-при стала Амина Серик. Ей вручили номинацию «Жұлдызы Жазғы кітап Фест» и детский велосипед. Первое место занял Ерасыл Калдарбек. Он получил номинацию «Үздік оқырман» и также был награжден велосипедом. Второе место занял Еркебулан Серик, который получил номинацию «Үздік оқырман», специальную бонусную карту от Halyk Bank и денежное вознаграждение в размере 20 000 тенге. Третье место заняла Зейнеп Абдыкадыр. Она награждена номинацией «Кітаптың ең адал досы», ей вручили рюкзак со школьными принадлежностями.

Кроме того, все юные читатели, активно участвовавшие в проекте, были отмечены специальными номинациями и поощрительными призами.

В рамках проекта дети приняли участие в инициативе «Вклад в золотой фонд», подарив в библиотечный фонд книги, которые они прочитали дома. Эта добрая инициатива позволила юным читателям внести свой вклад в пополнение библиотечного фонда и дала возможность другим читателям узнать о произведениях.

Пресс-служба акима Туркестанской области