В Казыгуртском районе введено в эксплуатацию новое административное здание Комитета национальной безопасности. На церемонии открытия аким области Нуралхан Кушеров отметил значение события для повышения эффективности работы по соблюдению правопорядка, обеспечению национальной безопасности и защите благополучия граждан.

– Для государства обеспечение национальной безопасности, поддержание общественной стабильности и спокойствия граждан – одна из главных задач. Уверен, что новый объект позволит сотрудникам эффективно работать и будет способствовать качественному выполнению работы по обеспечению безопасности жителей района, – сказал аким области.

С поздравительным словом выступил руководитель департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области Болат Калмурзаев. Он отметил большой вклад специалистов отрасли в дело сохранения безопасности и спокойствия страны. Также глава департамента наградил группу граждан, отличившихся в труде.

В двухэтажном административном здании предусмотрены кабинеты для выполнения служебных обязанностей. Кроме того, на территории объекта расположены контрольно-пропускной пункт, здание для обслуживания транспорта, санитарно-бытовые помещения для сотрудников. Территория здания благоустроена, созданы все условия для качественной работы сотрудников и занятий спортом.

В завершение мероприятия гости осмотрели здание и ознакомились с его материально-технической базой.

Пресс-служба акима Туркестанской области