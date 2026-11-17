Численность каратауского архара, обитающего в горах Туркестана, увеличивается. В целях сохранения его численности и контроля прироста популяции специалисты ежегодно в весенний и осенний сезоны обходят горные хребты и проводят учет. По результатам последнего учета, численность архаров на территории заповедника достигла 1964 особей.

Численность каратауского архара резко сокращалась несколько раз с прошлого века. По данным 1976 года, в горах оставалось около 150 особей. А в 2004 году их численность снизилась до 38 особей. В том же году был создан Каратауский государственный природный заповедник, и началась системная работа по охране редких животных. С тех пор популяция постепенно увеличивается.

Каратауский архар (Ovis ammon nigrimontana) – эндемичный вид животного, встречающийся только на хребте Каратау, занесенный в Красную книгу Казахстана по 1-й категории как находящийся под угрозой исчезновения. Поэтому сохранение его популяции, обеспечение естественного прироста и охрана среды обитания имеют особое значение.

Со времени создания Каратауского государственного природного заповедника ведется системная работа по охране редких животных, сохранению природных экосистем, защите биоразнообразия и борьбе с браконьерством, недопущению разрушения естественной среды обитания и проведению системного научного мониторинга. Кроме того, положительные изменения наблюдаются и в популяционном состоянии других диких животных, обитающих на территории заповедника, в том числе редких видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

По словам специалистов, погода и сезонные изменения также влияют на передвижение архаров. При похолодании они перемещаются с высокогорных пастбищ в нижние районы. Зимой спускаются вниз, а летом снова поднимаются выше. Также ходят на водопои.

Чтобы не спугнуть архаров, специалисты наблюдают за ними издалека через бинокль. Учетные работы проводятся с помощью фотоловушек, дронов и изучения следов животных и других косвенных признаков. При этом учитывается не только общее количество животных, но и половые и возрастные особенности. Особое внимание уделяется количеству молодняка. Потому что этот показатель позволяет оценить прирост популяции.

– Специалисты различают архаров по внешним признакам. А чтобы не посчитать одно животное несколько раз, каждая группа сверяет зафиксированные данные по своему маршруту, – сказал заместитель руководителя Каратауского государственного природного заповедника Шора Жанатаев.

Сегодня на территории заповедника, помимо архаров, встречаются и другие дикие животные. Здесь произрастает более 700 видов растений. Также обитает свыше 118 видов птиц. 12 из них занесены в Красную книгу Казахстана.

Пресс-служба акима Туркестанской области