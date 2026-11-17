В комплексе «Конгресс-холл» города Туркестана состоялась итоговая церемония награждения победителей интерактивной игры «Сақшы» и конкурса социальных видеороликов. По четырем категориям определены 12 призеров, которые были награждены ценными призами. Также 150 школьникам, участвовавшим в разработке видеороликов, вручены благодарственные письма и подарки.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, руководитель департамента превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Даурен Райымкулов, руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Сабыргали Балгалиев, представители правоохранительных органов и сферы образования, учителя, родители и молодежь.

Аким области остановился на важности формирования культуры уважения к закону и ответственности среди молодежи.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил утверждение в обществе принципа «Закон и порядок» одним из приоритетных направлений государственной политики. В этой связи уважение к закону должно начинаться в семье, продолжаться в школе и проявляться в повседневных отношениях в обществе. В Туркестанской области в данном направлении ведется комплексная работа. Ярким примером тому является инновационный профилактический проект «Сақшы», реализуемый по инициативе департамента экономических расследований. В рамках проекта широко охвачены вопросы финансовой безопасности, защиты от интернет-мошенничества, профилактики правонарушений. Одной из актуальных проблем, требующих сегодня особого внимания, является профилактика фактов буллинга среди подростков и молодежи. В жизни встречаются различные трудности и препятствия. Но важно не падать духом, а стремиться вперед. Мы должны формировать среди молодежи культуру взаимоуважения, взаимной поддержки и уважения. Стремление не к знаниям, а к нарушению порядка и хулиганству равносильно подрыву будущего. Такие негативные действия разбивают надежды ваших родителей, ранят их сердца. Поэтому соблюдайте закон и порядок, стремитесь к науке, искусству, спорту! Наша главная цель – воспитание поколения, уважающего закон, знающего свои права и обязанности, духовно богатого, конкурентоспособного и с высокой ответственностью. В этом направлении государственные и правоохранительные органы, организации образования, родители и представители гражданского общества должны работать слаженно. Проект «Сақшы» – результативный пример работы в этих целях. От всей души поздравляю победителей и призеров сегодняшнего конкурса! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, творческих успехов! – сказал Нуралхан Кушеров.

Проект «Сақшы» был разработан и организован департаментом экономических расследований по Туркестанской области в рамках принципа «Закон и порядок» и концепции «Адал азамат». Поддержку в проведении мероприятия оказали акимат Туркестанской области и управление образования. Основная цель инициативы – формирование у подрастающего поколения навыков финансовой безопасности, обучение уважительному отношению к закону и повышение ответственности за личные решения.

В ходе интерактивной игры участники проанализировали финансовые риски, встречающиеся в повседневной жизни, научились выявлять мошеннические действия. К примеру, изучили, какая опасность кроется за сомнительными предложениями вроде «Дай на время свою банковскую карту - получишь вознаграждение за перевод денег». Школьники и студенты усовершенствовали свои знания по защите персональных данных, недопущению использования банковских карт в незаконных целях и защите от сомнительных финансовых операций.

Еще одно направление проекта – конкурс социальных видеороликов. Участвовавшие в нем школьники сами изучили способы финансового мошенничества, его последствия и методы защиты, подготовили сценарии и представили творческие работы.

В категории конкурса «Алғашқы карта» I место занял Нуралы Алимов, II место – Кенесары Нуралы, III место – Саян Беркинбай. В категории «Финансовый мониторинг» I места удостоен Мухамедканапия Рустемулы, II места – Мухаммедьяр Тлеубек, III места – Алихан Ахметбек. В категории «Ақылды сақшы» I место заняла Айша Ордабай, II место – Перизат Оразалы, III место – Айсултан Накыпбек, а в категории «Легкие деньги» лучшей стала Шугила Мырзахожа. II место занял Бекасыл Балкыбеков, а III место – Жания Балтабай.

Кроме того, за вклад в организацию и проведение проекта были награждены 5 представителей сферы образования.

Мероприятие было дополнено содержательными постановками и концертной программой. На ней выступили артисты области и страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области