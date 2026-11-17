Под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства, на котором были рассмотрены вопросы развития и поддержки отечественного производства. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в заседании по видеосвязи.

На заседании Премьер-министр отметил, что в Послании Главы государства народу Казахстана особое внимание уделено повышению конкурентоспособности отечественной продукции и компаний, а также обеспечению гарантированного спроса на товары, производимые в стране, в том числе через государственные закупки.

В Туркестанской области ведется системная работа по выполнению поручений Главы государства по развитию отечественного производства, поддержке местных товаропроизводителей и импортозамещению. Доля промышленной отрасли в экономике региона ежегодно растет. В частности, поэтапно наращивается производственный потенциал предприятий в сферах пищевой и легкой промышленности, производства строительных материалов, мебельного производства.

По итогам 10 месяцев 2026 года объем промышленной продукции составил 1513,4 млрд теңге, увеличившись на 123,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объем обрабатывающей промышленности достиг 763,6 млрд теңге, рост составил 133,4%.

В целях поддержки отечественного производства в области приняты конкретные меры по нескольким основным направлениям. Во-первых, развивается инфраструктура индустриальных и специальных экономических зон, запускаются новые производства.

В настоящее время на территории области действуют 5 промышленных экономических зон общей площадью 1 450 гектаров и 21 индустриальная зона, расположенная на территории 1 931 гектар. На сегодняшний день в данных зонах реализуется 142 производственных проекта общей стоимостью 1022,2 млрд теңге.

Кроме того, в целях создания благоприятных условий для оперативного запуска производств предпринимателями ведется работа по развитию малых промышленных парков. Здесь инвесторам предлагаются готовые производственные здания, что позволяет значительно сократить сроки и затраты на реализацию проектов.

В области уже создано 29 малых промышленных парков. В их рамках начато строительство 275 производственных зданий, 164 из них введены в эксплуатацию. В результате запущено 107 производственных проектов.

Во-вторых, приняты меры поддержки местных отечественных производителей продуктов питания. В этом направлении приоритет отдается увеличению доли местной продукции при обеспечении продовольствием социальных учреждений, финансируемых за счет государственного бюджета. С этой целью заключены меморандумы между всеми подрядными организациями и отечественными товаропроизводителями. На сегодня доля местной продукции в обеспечении продовольствием составляет 29,5%.

На территории области работают 21 крупное и 114 средних предприятий по производству продуктов питания. За 9 месяцев 2026 года крупные предприятия произвели продукции на 150,1 млрд теңге, увеличив объем производства на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в целях поддержки местных производителей на внутреннем рынке заключены меморандумы с торговыми базарами и 70 крупными супермаркетами. Согласно документам, доля продукции отечественных производителей продуктов питания на полках торговых точек должна составлять не менее 50%.

Третье направление – импортозамещение за счет развития отечественного производства. С этой целью проведен анализ импортной структуры региона. В результате выявлена возможность производства в нашем регионе на сумму $153,8 млн сельхозтехники, напитков, подсолнечного масла, кондитерских изделий, текстильных и трикотажных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции, а также алюминиевых изделий за счет эффективного использования местной сырьевой базы.

В результате системной работы, направленной на импортозамещение, реализовано 49 инвестиционных проектов общей стоимостью 179,2 млрд теңге. В том числе запущены проекты по глубокой переработке кукурузы, производству цветных напитков, прядению нитей, ламината, холодильного оборудования и газовых котлов, а также выпуску одноразовой посуды, упаковочных материалов (скотча) и алюминиевых изделий.

Кроме того, в направлении импортозамещения реализуется 46 проектов общей стоимостью 574,8 млрд теңге. Эти инициативы позволят полностью задействовать производственные мощности предприятий региона, реализовать новые инвестиционные проекты и в дальнейшем увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

Туркестанская область полностью готова к реализации всех инициатив, принимаемых со стороны Правительства, к поддержке отечественных товаропроизводителей и усилению работы, направленной на дальнейшее повышение производственного потенциала региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области