На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана уделил особое внимание необходимости повышения конкурентоспособности отечественной продукции и компаний, обеспечения гарантированного спроса на производимые в стране товары, в том числе через государственные закупки.

«Развитие отечественного производства и защита внутреннего рынка сегодня являются безусловным приоритетом экономической политики Правительства. Как неоднократно подчеркивал Президент, сильная экономика невозможна без мощного, конкурентоспособного реального сектора и опоры на собственных товаропроизводителей. В реализацию поставленных целей до конца текущего года в Казахстане планируется запуск порядка 200 новых промышленных предприятий на общую сумму около 1,7 трлн теңге. Наша задача – гарантировать отечественным заводам и фабрикам стабильный сбыт, доступ к финансированию и справедливые условия конкуренции», — подчеркнул Олжас Бектенов.