В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенов рассматриваются вопросы развития и поддержки отечественного производства.

«В Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание необходимости повышения конкурентоспособности отечественных продуктов и компаний, а также обеспечения гарантированного спроса продукции наших производителей, в том числе через закупки», — подчеркнул Олжас Бектенов.

С докладом о текущей ситуации и дальнейших планах выступил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. По данным Министерства, за 10 месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 9,3%. Реализация предусмотренных на 2026 год 200 инвестиционных проектов позволит создать 17,3 тыс. рабочих мест.