Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с президентом и учредителем компании «Pallas Resources Ltd» Даниэлом Риклманом.

На встрече были обсуждены вопросы изучения недр региона, определения запасов полезных ископаемых, проведения геологоразведочных работ и установления инвестиционного партнерства.

«Pallas Resources» — британская компания, специализирующаяся на поиске месторождений меди и золота и геологоразведке в Центральной Азии. Компания также установила партнерские отношения с крупными инвесторами в международной горнодобывающей отрасли.

Аким области отметил важность эффективного использования минерально-сырьевого потенциала региона, привлечения новых инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов. В свою очередь, представитель компании выразил заинтересованность в возможностях в сфере геологоразведки в регионе.

По итогам встречи стороны уточнили направления сотрудничества и договорились продолжить партнерство.

Пресс-служба акима Туркестанской области