В Туркестанской области началась осенняя кампания по посадке деревьев. В связи с этим было организовано массовое мероприятие по высадке саженцев вдоль дороги в аэропорт города Туркестана. Поддержку мероприятию оказал аким области Нуралхан Кушеров, внеся личный вклад в эту инициативу. Также в масштабной экоакции приняли участие сотрудники областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, учреждения «Туран су» при управлении сельского хозяйства, управления ветеринарии и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан». Всего в мероприятии приняло участие около 1 000 человек.

В ходе мероприятия в целях улучшения экологической обстановки и повышения внешней привлекательности города было высажено 22,5 тысячи деревьев. Это 7 500 саженцев тутовника, 6 250 - лоха, 5 000 - абрикоса и вишни, 3 750 - вяза. Всего вдоль дороги в аэропорт планируется высадить 87,5 тысячи саженцев.

В рамках поручения Главы государства по высадке 15 млн саженцев по республике в Туркестанской области планируется высадить 1,5 млн деревьев.

Кроме того, в соответствии с поручением акима области проводится озеленение 807 населенных пунктов. В рамках утвержденного регионального плана с этой целью планируется охватить зелеными насаждениями около 90% населенных пунктов и высадить около 4 млн саженцев по всей области. В прошлом году в данном направлении было высажено 1 007 123 саженца различных деревьев.

Работы по озеленению продолжаются и в этом году. По итогам года по области запланировано высадить 1 млн саженцев. Из них 332,5 тысячи были высажены в весенний сезон. А в осенние месяцы планируется высадить около 700 тысяч саженцев. В настоящее время районам и городам отпущено 195 тысяч саженцев.

Работы будут продолжены, способствуя озеленению населенных пунктов и улучшению экологической ситуации в регионе.

Пресс-служба акима Туркестанской области