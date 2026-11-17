В Туркестанской области реализуются масштабные проекты, направленные на развитие животноводства, поддержку малых хозяйств и увеличение объемов производства мяса. Один из них – современный откормочный комплекс, строящийся в сельском округе Ески Икан Сауранского района. Этот не имеющий аналогов в Казахстане проект направлен на объединение мелких животноводов в одном центре и систематизацию их работы от производства продукции до переработки и сбыта мяса. Данный проект реализуется по поручению акима области Нуралхана Кушерова.

В рамках проекта выделен земельный участок общей площадью 40 гектаров. Комплекс рассчитан на откорм до 25 тысяч голов скота. Здесь 74 крестьянским хозяйствам выделены земельные участки по 50 соток. В настоящее время ведется строительство 39 помещений. При полном запуске проекта планируется откармливать 25 тысяч голов скота в год и производить 5 тысяч тонн мяса.

В комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура для животноводства. В частности, будет работать централизованная линия по забою скота с обслуживанием до 120 голов в час, холодильный склад объемом 1000 кубических метров, ветеринарно-санитарная лаборатория. Также будут ветеринарный врач, бухгалтерская служба и гостиница для посетителей комплекса.

Еще одной особенностью проекта является налаженная система утилизации отходов производства. Кровь, кости и внутренние органы забитого скота будут перерабатываться в специальном цехе и из них будет готовиться питательный корм для рыбного хозяйства. Готовая продукция будет реализовываться в рыбоводческие комплексы. Это позволит эффективно использовать отходы производства и производить дополнительную продукцию.

На территории комплекса предусмотрено строительство 74 типовых жилых домов общей площадью 4 тысячи квадратных метров для животноводов. Кроме того, приоритетное внимание уделяется социальным условиям граждан, работающих здесь. В частности, будет организован подвоз детей животноводов в школу.

Данная инициатива не только повышает производственные возможности мелких фермеров, но и способствует кооперации животноводства, созданию постоянных рабочих мест и улучшению качества жизни сельских жителей. Кроме того, увеличение объема производимого мяса открывает путь к обеспечению стабильности на внутреннем рынке и расширению экспортного потенциала отечественной мясной продукции.

Пресс-служба акима Туркестанской области