В Туркестанской области реализуется крупный инвестиционный проект в целях хранения, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции. В индустриальной зоне поселка Асыката Жетысайского района ТОО «MIR AGRO KZ» приступило к строительству современного овощехранилища и комплекса промышленных теплиц.

В целях уточнения хода реализации проекта аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с учредителем ТОО «MIR AGRO KZ» Факуруллахом Горкемоглу.

На встрече были обсуждены этапы инвестиционного проекта, ход строительных работ и планы. Аким области поручил инвесторам реализовать проект в установленные сроки и качественно, внедрить современные технологии и уделить приоритетное внимание вопросу трудоустройства местных жителей. Также ответственным управлениям и акимату района поручено оказать необходимую поддержку инвестору и держать реализацию проекта на постоянном контроле.

– Эта встреча – хорошая возможность обсудить дальнейшие шаги по реализации проекта. Мы готовы завершить необходимые процедуры для реализации проекта и оказать поддержку, необходимую для начала этапа его практической реализации. Уверены, что успешная реализация проекта придаст импульс развитию сельскохозяйственной отрасли Туркестанской области и внесет значительный вклад в повышение агропромышленного потенциала региона, – сказал Н. Кушеров.

В рамках проекта общей стоимостью 15,6 млрд тенге будет построено плодоовощное хранилище мощностью 8 тысяч тонн и тепличный комплекс. В теплице планируется производить до 6600 тонн клубники в год. В результате будет создано 30 постоянных и 100 сезонных рабочих мест. Реализацию проекта планируется осуществить поэтапно в 2026-2027 годах.

На первом этапе в 2026 году началось строительство современного хранилища емкостью 8 тысяч тонн. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года. На следующем этапе планируется строительство промышленной теплицы.

В рамках проекта будет сформирована современная агропромышленная инфраструктура для хранения, сортировки и упаковки ягод, фруктов и бахчевых культур. Кроме того, будет налажено производство качественной продукции, ориентированной на внутренний рынок и экспорт, а также появится возможность обучения местных специалистов современным сельскохозяйственным технологиям.

Отметим, ТОО «MIR AGRO KZ» было основано в 2025 году турецкой компанией «Görkem Tarim». Данная компания является одним из предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства в провинции Анталья. Под ее управлением находятся более 10 тысяч квадратных метров фруктовых и овощных складов, производства по сортировке и упаковке продукции, предприятие по производству пластиковых ящиков, а также сады и теплицы.

Данный инвестиционный проект даст импульс развитию агропромышленного производства в регионе, повышению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, созданию новых рабочих мест и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области