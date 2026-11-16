В Сайрамском районе Туркестанской области строится парогазовая электростанция мощностью 1 000 МВт. Ход реализации проекта был обсужден на рабочем совещании под председательством заместителя акима области Еркебулана Дауылбаева.

На совещании были представлены текущее состояние строительно-монтажных работ, производственный график и планы. Также были рассмотрены основные этапы проекта и актуальные вопросы, связанные с его реализацией.

Е. Дауылбаев отметил важность данного проекта для обеспечения энергетической стабильности региона и подчеркнул необходимость своевременного и совместного решения возникающих вопросов.

В ходе совещания были обсуждены риски, которые могут повлиять на реализацию проекта, и проработаны пути их предотвращения и решения. В частности, было уделено внимание усилению взаимодействия ответственных организаций, координации организационных вопросов и возможностям оказания необходимой поддержки со стороны местных исполнительных органов.

Совместная работа между организациями, участвующими в реализации проекта, и местными исполнительными органами будет продолжена.

Пресс-служба акима Туркестанской области