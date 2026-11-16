В рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, на прошлой неделе в Туркестанской области прошли масштабные работы по уборке и благоустройству. В мероприятиях приняли участие 27,3 тыс. человек, было задействовано 242 единицы спецтехники. В результате окружающая среда очищена от мусора, высажено 111 тыс. деревьев. Об этом было доложено на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На совещании глава региона дал конкретные поручения ответственным управлениям и акимам районов и городов по активизации работ по уборке, своевременному устранению выявленных недостатков и усилению контроля за исполнением экологической инициативы.

На аппаратном совещании заместитель акима области Еркебулан Дауылбаев доложил о проделанной работе в регионе в рамках программы «Таза Қазақстан» и предстоящих задачах. По его информации, в Telegram чат-бот «Таза Қазақстан» поступило 4 820 обращений, из них 4 572 исполнены. По оставшимся 248 обращениям ведется работа.

В целях соблюдения чистоты и порядка в общественных местах принимаются и административные меры. Департаментом полиции по статье 434-2 Кодекса об административных правонарушениях составлено 7 085 протоколов и наложено штрафов на сумму 212,7 млн тенге. Кроме того, в рамках данной статьи к 282 лицам применено административное взыскание в виде общественных работ. А по статье 505 оформлено 11 250 протоколов и наложено штрафов на 61,7 млн тенге. Акиматами сельских округов по этой же статье составлено 6 365 протоколов и взыскано штрафов на 26,4 млн тенге.

13-14 октября на территории области был проведен мониторинг с целью выявления мест стихийных свалок, выявлены 102 незаконные свалки. В связи с этим акиматам районов и городов даны поручения по полному устранению всех недостатков, их исполнение взято на постоянный контроль.

Также проведены работы по обеспечению санитарной чистоты вблизи таможенных постов «Казыгурт», «Жибек жолы» и «Капланбек», организовано постоянное дежурство. На таможенном посту «Жибек жолы» с владельцами придорожных торговых объектов проведена разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований. Кроме того, установлено ограждение высотой 2,5 метра и длиной 1 000 метров, территория приведена в порядок. За нарушение санитарных требований на территории таможенных постов составлено в общей сложности 35 административных протоколов.

На таможенном посту «Б. Конысбаев» для обеспечения общественного порядка и регулирования движения грузовых автомобилей задействованы трое сотрудников полиции, 15 ответственных сотрудников акимата Келесского района и департамента государственных доходов, которые несут постоянное дежурство.

Кроме того, проведены работы по санитарной очистке 74 километров автомобильных дорог республиканского значения вблизи постов «Атамекен», «Целинный» и «Сырдарья». Меры по обеспечению чистоты на таможенных постах и вдоль дорог находятся на постоянном контроле.

Аким области поручил ответственным руководителям проводить работы по уборке в каждом районе и городе не как разовую акцию, а на ежедневной и системной основе. Также поручено полностью ликвидировать стихийные свалки, улучшить санитарное состояние общественных мест, обеспечить уход за территориями, где высажены деревья, и усилить контроль за результативностью проделанной работы.

Реализация общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» в Туркестанской области находится на личном контроле акима области.

На аппаратном совещании также был обсужден ход отопительного сезона 2026-2027 годов. В настоящее время все котельные в области работают в штатном режиме в соответствии с температурным графиком. Потребителям тепло подается стабильно.

Объем угля, необходимый для отопительного сезона региона, составляет 532,5 тыс. тонн. На сегодняшний день бюджетные учреждения обеспечены углем на 100%, частные жилые дома – на 99%. Кроме того, на складах региональных операторов имеется запас твердого топлива в объеме 55,1 тыс. тонн.

Объем угля, необходимый тепличным хозяйствам для отопительного сезона 2026-2027 годов, определен в 271,2 тыс. тонн. По данным управления сельского хозяйства, на сегодняшний день поставлено 188,8 тыс. тонн угля. Это составляет 70% от общей потребности.

В целом, в области на контроле находятся вопросы стабильного прохождения отопительного сезона, пополнения запасов угля и своевременной доставки твердого топлива.

Пресс-служба акима Туркестанской области