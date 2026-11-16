В Туркестанской области вопросы выявления фактов незаконного использования недр и пресечения и взыскания ущерба, причиненного государству, были рассмотрены на аппаратном совещании акимата области. Аким области Нуралхан Кушеров поручил ответственным управлениям и акиматам районов и городов усилить работу в этом направлении.

– Необходимо активизировать работу специальных мобильных групп по борьбе с незаконными недропользователями. Используя цифровые технологии, принимайте конкретные меры. Во-вторых, на общественные слушания при выдаче разрешения на начало работ каждого карьера должны приходить руководители ответственных управлений, заместители акимов, слушать мнение населения и принимать решения в соответствии с законом. Поручаю своевременно рассматривать направленные административные материалы по выявленным нарушениям, системно организовать работу по привлечению виновных лиц к ответственности в рамках закона, полному взысканию ущерба, причиненного государству. Ответственные департаменты и правоохранительные органы, представители акиматов должны работать совместно и предотвращать нарушения, – сказал глава региона.

Также на совещании было поручено усилить контроль за полным оформлением документов на транспортировку полезных ископаемых законными недропользователями, установкой весов на месторождениях, соблюдением требований по мойке грузовых автомобилей, выезжающих из карьера. Были подняты и вопросы использования геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов, установки камер наблюдения на дорогах, выходящих с месторождений.

На совещании была заслушана работа руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Каната Шонбасова и первого заместителя начальника департамента полиции Бауыржана Жанаева, обсуждены предстоящие задачи. В настоящее время на территории области зарегистрировано 243 недропользователя, занимающихся добычей общераспространенных полезных ископаемых. Из них 74 работают на основе контракта, 169 – на основе лицензии.

В результате оперативно-профилактических мероприятий, проведенных с начала года, в области выявлено 266 фактов незаконного недропользования. Это больше, чем 234 факта за аналогичный период прошлого года. По фактам правонарушений на штрафстоянку поставлено 242 грузовых автомобиля и 24 единицы спецтехники. По 210 из выявленных фактов размер экономического ущерба рассчитан в 16 млн 482 тыс. тенге, соответствующие материалы направлены в департамент экологии и акиматы районов и городов. В результате наложено штрафов на общую сумму 8 млн 131 тыс. тенге, из которых взыскано более 4 млн 88 тыс. тенге. По остальным 60 материалам продолжается работа по принятию административных мер. Кроме того, с начала года по фактам самовольного пользования недрами выявлено четыре уголовных правонарушения. В частности, по фактам, зарегистрированным в городе Кентау, в Казыгуртском, Сайрамском и Тюлькубасском районах, проводятся досудебные расследования.

В целях предотвращения незаконных добычных работ организованы постоянные рейды в 22 «красные точки» на территории области. В результате в Сайрамском, Отрарском, Сарыагашском, Сауранском и Мактааральском районах, а также в городе Кентау, выявлен ряд нарушений, наложено штрафов в размере 14,7 млн тенге и даны предписания об устранении нарушений.

Кроме того, с участием маркшейдерских специалистов обследовано 111 объектов: 99 месторождений недропользователей и 12 незаконно разрабатываемых территорий. В ходе проверки выявлены нарушения у 59 недропользователей, собранные материалы направлены в правоохранительные органы, по четырем фактам возбуждены уголовные дела. Наряду с незаконным недропользованием был поднят вопрос и об усилении контроля за законными карьерами. В частности, выявляются такие недостатки, как неполное оформление грузовых документов при транспортировке полезных ископаемых, отсутствие весов и выезд транспорта с территории карьера без мойки. Также было отмечено, что перегруженные тяжеловесные автомобили наносят ущерб покрытию дорог областного и республиканского значения.

Работа по профилактике и контролю в этом направлении усилена, вопрос взят на жесткий контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области