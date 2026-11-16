В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСЕННИЙ СЕЗОН БУДЕТ ВЫСАЖЕНО ОКОЛО 700 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ

В Туркестанской области начались осенние озеленительные работы. Из питомников лесохозяйственных учреждений, подведомственных профильному управлению, акиматам районов и городов будет отпущено около 700 тысяч саженцев. После завершения осенних посадочных работ будет проведено обследование рабочей группой, сформированной из специалистов управления, работников лесного хозяйства и территориальной инспекции. Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

– Поручаю качественно и своевременно провести осенние посадочные работы. Обеспечьте 100-процентную высадку выделенных саженцев и возьмите на контроль вопросы ухода и полива. Работы в этом направлении по каждому району и городу будут находиться под строгим контролем, – сказал Н. Кушеров, дав соответствующие поручения ответственным лицам.

На совещании руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Галымжан Толепов доложил о проводимой работе в направлении озеленения и планах. По его словам, в Туркестанской области имеется 3 млн 165 тыс. га земель государственного лесного фонда. В соответствии с поручением Главы государства по высадке в стране 2 млрд деревьев утвержден специальный комплексный план по высадке 170 млн саженцев (саксаула) на 110 тыс. га земель лесного фонда области в 2021-2027 годах. Согласно плану, в 2021-2025 годах на 96 тыс. га было высажено 146 млн саженцев саксаула. План перевыполнен на 116%. Показатель приживаемости саженцев в среднем составляет 50-53%. В ноябре-декабре этого года планируется высадить 24 млн саженцев на 14 тыс. га.

Территория зеленого пояса вокруг города Туркестан состоит из 6 лесничеств общей площадью 29 544 га. На сегодняшний день деревья высажены на площади 19 471 га, из них на 11 134 га - саксауловые насаждения, на 8 337 га – лиственные деревья. В целях повышения приживаемости весной этого года для дополнения на площади 1 805,5 га было высажено 596 020 саженцев, а в осенние месяцы для дополнения на площади 6 296,1 га будет высажено 1 190 127 саженцев.

Кроме того, на основе опыта китайского предпринимателя-инвестора компании «Лихуа», с целью посадки черенков тополя, на общей площади 40 га, принадлежащей лесохозяйственным учреждениям, планируется высадить 1,4 млн черенков тополя. На сегодняшний день начаты работы по подготовке земель.

В рамках подготовки к осеннему сезону посадки деревьев собраны схемы посадки в районах и городах, проводятся соответствующие подготовительные работы. В соответствии с этим утвержден алгоритм плана по организации работ по контролю качества саженцев, отпускаемых для озеленения территорий районов и городов в осенний сезон 2026 года, отпуску и посадке саженцев и определению обязанностей ответственных лиц. Согласно данному алгоритму, транспортировку и посадку отпущенных саженцев предусмотрено завершить в течение трех дней. В целях определения готовности районов и городов к осеннему сезону посадки деревьев с участием рабочей группы изучено состояние ограждения мест посадки, системы полива и ход работ по копке ям.

В подведомственных управлению коммунальных государственных учреждениях имеется 14 постоянных питомников общей площадью 250 га. В них выращивается 12,3 млн саженцев 21 вида деревьев и кустарников. Весной следующего года в целях озеленения населенных пунктов районов и городов планируется высадить около 300 тысяч саженцев, выпущенных из питомников лесохозяйственных учреждений подведомственного управления. По данному поручению в 14 акиматах районов и городов выделены земли и открыты питомники.

Пресс-служба акима Туркестанской области