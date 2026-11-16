ТУРКЕСТАН: НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВЫСЛУШАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА

Согласно Указу Главы государства, акимам областей поручено встречаться с жителями всех районов и решать проблемы на площадке открытого диалога. В связи с этим аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Толебийского района, выслушал их предложения и ответил на вопросы. На встрече были обсуждены показатели социально-экономического развития района и проделанная в регионе работа.

В ходе встречи аким области остановился на приоритетных направлениях, обозначенных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период».

– В Послании Глава государства наряду с задачами по развитию экономики, повышению благосостояния населения и продолжению реформ, акцентировал внимание на создании инфраструктуры, отметив необходимость начать и активизировать массовое строительство во всех регионах. В реализации этих задач особая роль отводится регионам. Наша главная цель – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Сегодняшняя встреча позволит проанализировать работу в этом направлении, определить предстоящие задачи и открыто обсудить ваши проблемы, – сказал Нуралхан Кушеров.

За 9 месяцев 2026 года объем валового регионального продукта в Толебийском районе составил 146 млрд теңге, что на 109,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем промышленной продукции составил 55,3 млрд теңге, индекс физического объема вырос на 104,1%. В том числе объем продукции обрабатывающей промышленности достиг 49,7 млрд теңге, а объем инвестиций в основной капитал - 37,4 млрд теңге. Объем строительных работ составил 15,1 млрд теңге, объем введенного в эксплуатацию жилья - 34,8 тыс. квадратных метров, а объем продукции сельского хозяйства - 45,9 млрд теңге.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в Толебийском районе в прошлом году в 11 населенных пунктах было реализовано семь проектов стоимостью 1,2 млрд теңге. В населенных пунктах Балдыберек, Жанакуш, Тагайна, Жанажол, Киелитас, Достык, Ынтымак, Бирколик проведены работы по асфальтированию 14 улиц (16,8 км, 484,4 млн теңге) и 1 дороги районного значения (4,4 км подъездной дороги КХТЛ-30 «с. Бейнеткеш», 291,3 млн теңге). В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 95,2%. Кроме того, в селе Коксайек был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс, а строительство спорткомплекса в населенном пункте Момынай завершится в декабре, и объект будет сдан в эксплуатацию.

В этом году в населенном пункте Загамбар был проведен капитальный ремонт школы. Завершено строительство школы на 150 мест в населенном пункте Ынтымак, которая была сдана в эксплуатацию 1 сентября. Также в этом году завершится прокладка электрических сетей и установка трансформаторов на 12 улицах в четырех населенных пунктах сельских округов Коксайек и Тасарык. Кроме того, в Толебийском районе реализуются семь крупных проектов по инфраструктуре питьевой воды общей стоимостью 11,6 млрд теңге. На строительство водопроводов в населенных пунктах Абай, Акбастау, Мадени, Кенесарык, Биринши Мамыр, строительство водоочистного сооружения в селе Балдыберек и решение проблемы питьевой воды города Ленгере предусмотрено 1,1 млрд теңге.

Помимо этого, в 2027 году в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) планируется реализация строительства водопровода в населенном пункте Жогаргы Каскасу. По программе «Ауыл аманаты» на 67 проектов выделено 574 млн теңге. На завершение строительства музея «Толе би баба» в городе Ленгере выделены средства из областного бюджета, объект сдан в эксплуатацию. На завершение строительства Дома культуры в населенном пункте Киелитас из областного бюджета выделено 100 млн теңге, объект планируется сдать в декабре.

В ходе встречи также был рассмотрен ход исполнения актуальных вопросов, поднятых на встрече с жителями в прошлом году. В прошлом году жителямибыло поднято 12 вопросов, 11 из них исполнены. По оставшемуся одному вопросу ведутся работы.

На собрании аким района Еркегали Алимкулов доложил о проводимой работе и планах в Толебийском районе.

В завершение встречи жители подняли волнующие их вопросы и высказали предложения. Аким области ответил на вопросы и отметил, что будет держать на контроле ход решения поднятых проблем.

Пресс-служба акима Туркестанской области