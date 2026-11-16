НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЕБИЙСКОГО РАЙОНА

Продолжается работа по установлению прямой связи с жителями Туркестанской области, выявлению актуальных проблем в населенных пунктах и содействию их решению.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Толебийский район аким области Нуралхан Кушеров провел личный прием граждан, выслушав их обращения и предложения.

В ходе встречи жители подняли актуальные проблемы населенных пунктов и обратились с просьбами по улучшению инфраструктуры, ремонту дорог, повышению качества мобильной связи и интернета и выделению земельных участков. Также были затронуты вопросы, касающиеся предпринимательства, спорта и жилищной сферы.

Н. Кушеров отметил важность каждого обращения и поручил ответственным управлениям и акимату района всесторонне изучить поднятые вопросы. Он поручил рассмотреть просьбы жителей в рамках закона и провести соответствующую работу по путям их решения. Ряд вопросов нашел решение на месте.

Пресс-служба акима Туркестанской области