Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с состоянием многоквартирных домов, расположенных на улице Т. Бокина в городе Туркестане, и встретился с жителями.

Главе региона доложили о текущем состоянии жилых домов, их инфраструктуре и благоустройстве.

В ходе встречи были заслушаны предложения, мнения жителей и актуальные вопросы.

- Со стороны государства создаются необходимые условия для формирования комфортной и безопасной среды для жителей. Будет продолжена работа по благоустройству дворов, улучшению состояния жилых домов, обновлению инфраструктуры и обеспечению безопасности. А бережное использование территории обновленных домов и содержание дворов в чистоте - общая обязанность жителей. Каждый из нас должен ответственно относиться к чистоте в своем дворе, в этом и заключается смысл программы «Таза Қазақстан». Если жители каждого микрорайона, как вы, будут озеленять дворы и относиться к ним с заботой, то и сознание людей станет чище, - сказал Н. Кушеров.

Жители отметили, что дома были модернизированы, заменена кровля, проведен ремонт, на территории ведутся работы по уборке и благоустройству, и выразили благодарность акиму области. Особенность в том, что сами жители вносят вклад в поддержание чистоты во дворе, в озеленение и на деле поддерживают программу «Таза Қазақстан».

Улица Т. Бокина расположена в жилом массиве “Яссы”. Жилые дома построены в период с 1950 по 1989 годы. Здесь находятся 18 двухэтажных жилых домов. Общая площадь 298 квартир составляет 15 191 кв. метр. Территория полностью обеспечена необходимыми инженерными инфраструктурными системами.

Многоквартирные жилые дома переведены на автономную газовую систему. Территория оснащена спортивными и детскими игровыми площадками. По обращениям жителей проведено техническое обследование, и в настоящее время организуются соответствующие работы по устранению выявленных дефектов.

В целях обеспечения безопасности в 2025 году на территории района установили восемь камер видеонаблюдения. В настоящее время данные камеры переданы на баланс департамента полиции Туркестанской области.

Кроме того, в 2025 году в 15 жилых домах проведен текущий ремонт с целью придания внешнего фасада единому архитектурному облику. Отремонтированы фасады домов №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №41, №47А, №47/2 по ул. Т. Бокина и дома №3 по ул. С. Кожанова.

В рамках проекта проведены работы по покраске и отделке фасадов, облицовке карнизов профнастилом.

Кроме того, в 2012-2017 годах в рамках проекта модернизации был проведен ремонт кровли, подъездов и фасадов.

Пресс-служба акима Туркестанской области