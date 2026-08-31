ТУРКЕСТАН: В ОРДАБАСЫ В ЭТОМ ГОДУ ЗАПУСТЯТ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОСТЕЙ СКОТА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом строительства завода компании «Huating Biotechnology Co., LTD» по производству жиров и желатиновых компонентов в Ордабасинском районе.

Предприятие, расположенное в населенном пункте Темирлан, направлено на эффективную утилизацию отходов животноводства и глубокую переработку костей. На заводе из костей скота будут производить жир и желатиновые компоненты. Также изучается возможность измельчения костей и производства из них различной посуды и других изделий, а также кормов.

Общая инвестиционная стоимость проекта - 9 млрд тенге. В первый этап вложено 2,5 млрд тенге. Запуск первого этапа запланирован на сентябрь этого года. На этом этапе будет создано 30 рабочих мест. На предприятии планируется производить 5 тысяч тонн жира и желатиновых компонентов в год. При полной реализации проекта будет открыто 100 новых рабочих мест.

На сегодня строительно-монтажные работы на заводе завершены, установлено основное технологическое оборудование. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

Инвестор планирует в будущем расширить масштабы производства. В частности, рассматривается возможность утилизации крови скота и производства из нее дополнительной продукции.

В ходе встречи аким области предложил рассмотреть возможность поставки на данное предприятие костей скота, собираемых на откормочных площадках региона. Это позволит эффективно использовать местное сырье и расширить цепочку переработки сельхозпродукции.

Н. Кушеров отметил важность запуска завода в установленные сроки и поручил руководителям профильных управлений и акиму района оперативно решить вопрос полного обеспечения предприятия необходимой инженерной инфраструктурой.

Запуск проекта откроет путь к развитию глубокой переработки в Ордабасинском районе, утилизации отходов животноводства и формированию новой производственной цепочки.

Пресс-служба акима Туркестанской области