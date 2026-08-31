АЛМАТЫДА ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ӨНІМДЕРІНІҢ ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ
Алматыда Түркістан облысының еңбекқор диқандары мен шаруаларының қатысуымен өңірлік ауыл шаруашылығы өнімдерінің кең көлемді жәрмеңкесі өтті. Шаһар тұрғындары мен қонақтары оңтүстік өңірден тікелей жеткізілген табиғи, сапалы әрі экологиялық таза өнімдерді тиімді бағада сатып алу мүмкіндігіне ие болды.
Оның ішінде 23 тонна жылқы еті, 21,5 тонна қой еті, 20 тонна сиыр еті, 5 тонна түйе еті, 15 тонна шұжық өнімдері, 24 тоннадан қызанақ пен қияр, 23 тонна қарбыз, 26,5 тонна пияз, 23,5 тонна сәбіз, 22 тонна болгар бұрышы, 21 тонна баклажан және өзге де жеміс-жидектері жіберілді.
Игі іс-шараның басты мақсаты – арадағы алыпсатарларды шектеп, шаруаларға өз өнімдерін тікелей сатуға жағдай жасау, сондай-ақ мегаполис тұрғындарын арзан әрі сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету.
Бұл бастама өңіраралық экономикалық ынтымақтастықты арттырып, отандық өндірушілерге жаңа өткізу нарықтарын ашуға және қала бағасын тұрақтандыруға зор серпін берді.
Айта кету керек, Түркістан облысы – еліміздегі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруден көшбасшы өңірлердің бірі. Жыл басынан бері облыстың агроөнеркәсіп кешені 450 миллиард теңгеден астам өнім өндірген. Алматыдағы бұл жәрмеңке де оңтүстіктің мол әлеуетін көрсетіп, шаруаларға серпін берді.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі