В Туркестанской области в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» на постоянной основе ведутся работы по обеспечению чистоты и порядка в общественных местах. Об этом говорили на совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На заседании первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов доложил о ходе работ, проводимых в рамках программы «Таза Қазақстан». По его словам, с начала года в отношении граждан, нарушивших порядок в общественных местах, применяются административные меры. В частности, по статье 434-2 составлено 5 382 административных протокола, наложено штрафов на 159,6 млн тенге, из них взыскано 103,7 млн тенге. По статье 505 составлен 7 231 административный протокол, наложено штрафов на 41 млн тенге, взыскано 29,7 млн тенге. Акиматами сельских округов по статье 505 составлен 3 621 протокол на 20,7 млн тенге. Из них оформлено 3 243 предупреждения и 378 протоколов о наложении штрафа.

Через Telegram чат-бот «Таза Қазақстан» (@TazaQazBot) поступило 2 401 обращение. Из них 2 332 уже исполнены, 69 находятся в процессе исполнения. Продолжается работа по повышению популярности Telegram чат-бота и разъяснению среди населения.

11-12 августа в Келесском и Казыгуртском районах, а 26-28 августа в Сауранском и Отырарском районах была проведена мониторинговая работа. В результате выявлено 168 нарушений. Из них 144 нарушения - это стихийные свалки мусора, 14 фактов касаются чистоты парков и аллей, 10 - чистоты дворов многоэтажных домов. Акиматам районов даны конкретные поручения по полному устранению выявленных недостатков. Соблюдение требований чистоты находится на постоянном контроле.

В завершение совещания аким области отметил, что исполнение пунктов дорожной карты в рамках концепции «Таза Қазақстан» находится на контроле. Также он поручил усилить работу по призыву общества к экологической грамотности и охране окружающей среды, на должном уровне организовать работу по чистоте и благоустройству населенных пунктов, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности акимов районов и сельских округов, не организовавших эту работу должным образом.

Пресс-служба акима Туркестанской области