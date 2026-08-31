В 21 ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 105 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось еженедельное аппаратное совещание. На заседании были рассмотрены вопросы развития индустриальных зон в регионе, реализации инвестиционных проектов и открытия новых производственных предприятий.

– Индустриальные зоны – это важный механизм диверсификации экономики региона, запуска новых производств и привлечения инвестиций. В каких районах работа идет хорошо? Где есть недостатки? Проанализируйте это и представьте конкретную экспертизу. В каждой индустриальной зоне должен быть конкретный результат. Необходимо усилить работу по привлечению проектов, обеспечению инфраструктурой и созданию благоприятных условий для инвесторов. Основная цель – увеличить объемы производства и открыть новые рабочие места, – сказал глава региона.

На совещании был заслушан отчет и. о. руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Каната Шонбасова. На сегодняшний день в Туркестанской области создана 21 индустриальная зона общей площадью 1931 гектар. В этих зонах реализуются 105 инвестиционных проектов на общую сумму 158,4 млрд тенге. После полного запуска проектов будет создано 5 964 новых рабочих места.

На сегодня запущено 60 инвестпроектов на общую сумму 66 млрд тенге, создано 3 328 рабочих мест. В этом направлении активно велась работа и в прошлом году. По итогам 2025 года в индустриальных зонах было запущено 12 инвестиционных проектов на общую сумму 26,5 млрд тенге, открыто 562 рабочих места.

В регионе реализуются 45 инвестиционных проектов на общую сумму 92,4 млрд тенге. При полной реализации данных проектов будет дополнительно создано 2 636 новых рабочих мест.

На 2026 год в индустриальных зонах запланирован запуск 13 инвестпроектов с 666 рабочими местами. Их общая стоимость составляет 19,3 млрд тенге. На сегодня из запланированных 13 проектов четыре уже запущены. В Жетысайской индустриальной зоне ТОО «Бирлик-Е» запустило завод по переработке хлопкового волокна и производству хлопчатобумажной пряжи. В проект инвестировано 2,8 млрд тенге, создано 100 рабочих мест. Также в этой зоне запущен комплекс по переработке и производству капельных лент ТОО «Altyn Kun Group». Объем инвестиций - 1,2 млрд тенге, трудоустроено 30 человек.

В Отырарской хлопковой индустриальной зоне компания «Yuanhong International Trading Co. Ltd» запустила хлопкоочистительный завод с машинно-тракторным парком. Стоимость проекта – 2 млрд тенге, создано 150 рабочих мест. А в Сарыагашской индустриальной зоне начал работу завод по переработке подсолнечного масла ТОО «Альбарака 077». В предприятие привлечено 0,8 млрд тенге инвестиций, создано 70 рабочих мест.

Оставшиеся девять инвестиционных проектов планируется запустить до конца года. Среди них предприятия по производству сельскохозяйственных удобрений, бумажной и химической продукции, офисной мебели, асфальтобетона и железобетонных изделий, газобетонных блоков, стеновых панелей и облицовочной плитки.

Также растет объем производства в индустриальных зонах. В первом полугодии 2026 года предприятия, расположенные в указанных зонах, произвели продукции на 16,1 млрд тенге и перечислили в бюджет 600 млн тенге налогов. На подведение инженерной инфраструктуры индустриальных зон направлено 12,4 млрд тенге. Это показывает, что на каждый тенге бюджетных средств привлечено 12,8 тенге частных инвестиций.

План по привлечению инвестиций также перевыполнен. На 2026 год в индустриальные зоны планировалось привлечь семь инвестиционных проектов. Однако по итогам восьми месяцев этот показатель превышен в два раза – размещено 14 проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 42,7 млрд тенге. После полного запуска проектов будет трудоустроено 597 человек.

На совещании аким области отметил, что в ряде индустриальных зон темпы работы по привлечению инвестиционных проектов и обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой недостаточны. Ответственным управлениям и акимам районов и городов поручено эффективно использовать инвестиционный потенциал индустриальных зон, заполнять свободные территории конкретными проектами и усилить работу с инвесторами. Поставлена задача оперативно решать вопросы инженерной инфраструктуры и обеспечить реализацию запланированных к запуску проектов в установленные сроки.

Н. Кушеров подчеркнул необходимость сопровождения каждого инвестиционного проекта до его запуска. Работа по наполнению индустриальных зон новыми производствами, увеличению объемов производства, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест будет продолжена.

Пресс-служба акима Туркестанской области