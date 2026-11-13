В Туркестанской области реализуются проекты по развитию агропромышленного комплекса. Сегодня аким области Нуралхан Кушеров ознакомился с работой крестьянского хозяйства «ASIA MILK», расположенного в сельском округе Зертас Толебийского района.

Глава региона отметил, что всегда готов поддержать важные для экономики области проекты, и подчеркнул, что увеличение объемов производства, выпуск качественной отечественной продукции и ее экспорт являются основными задачами.

Со стороны крестьянского хозяйства «ASIA MILK» на территории сельского округа Зертас ведется строительство молочно-товарной фермы общей стоимостью 2,8 млрд теңге, в рамках проекта создано 40 рабочих мест. В настоящее время хозяйство закупило 660 голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы молочного направления и осуществляет производственную деятельность.

На ферме производится 1300-1350 тонн молока в год. Первый этап предприятия был введен в эксплуатацию в ноябре 2026 года, тогда поголовье составляло 660 голов крупного рогатого скота. А в рамках второго этапа до конца года планируется довести поголовье коров до 1 000 голов.

На первоначальном этапе произведенное молоко реализуется в ТОО «FoodMaster», расположенном в населенном пункте Коксайек, которое производит айран, сметану, йогурт и другую молочную продукцию. Продукция хозяйства пока полностью ориентирована на внутренний рынок. Данный проект не только повышает сельскохозяйственный потенциал района, но и позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать производство отечественной молочной продукции.

Пресс-служба акима Туркестанской области