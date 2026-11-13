ТУРКЕСТАН: ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ СПОСОБНО ПРОИЗВОДИТЬ 300 ТОНН РЫБЫ В ГОД

Туркестанская область лидирует в стране по искусственному выращиванию рыбы. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Толебийский район посетил село Достык сельского округа Киелитас и ознакомился с работой ТОО «Fish House» по выращиванию рыбы. Глава региона отметил, что со стороны государства для занимающихся рыбным хозяйством предусмотрены льготы и субсидии, и подчеркнул, что предпринимателям будет оказана поддержка.

Владелец хозяйства за счет собственных средств инвестировал 600 млн теңге и наладил выращивание форели, сазана, белого амура и осетра. Предприятие было создано осенью 2024 года и запущено в июле 2025 года.

Основная деятельность хозяйства – выращивание рыбы от икринки до товарной продукции. Производственная мощность позволяет производить до 300 тонн рыбы в год. На предприятии постоянно трудоустроено 20 человек. В следующем году планируется увеличить число сотрудников до 30 человек.

Мальки рыб завозятся из Узбекистана, а икру форели – из Польши и Дании. Корма для рыб заказываются специально у фирмы «Aller» из Польши, компании «Салих Аква» из Кыргызской Республики и учреждения «Аква Альянс» из Алматы.

На сегодняшний день запас рыбы в хозяйстве составляет 230 тонн, в том числе 150 тонн сазана, 40 тонн форели, 30 тонн осетра и 10 тонн белого амура.

В дальнейшем на территории свободной экономической зоны планируется запустить завод по производству отечественного рыбного корма. Кроме того, путем налаживания производства икры форели на месте планируется сформировать полный производственный цикл – от выращивания мальков до производства готовой товарной рыбы.

В 2025 году предприятие за достижения в сфере рыбного хозяйства было награждено дипломом «Лучший производитель рыбы».

Отметим, по области к 2030 году планируется довести объем товарного рыбоводства до 20 тысяч тонн. В то время как план на текущий год составляет 9 123 тонны, на данный момент выполнено 3 106 тонн.

Пресс-служба акима Туркестанской области