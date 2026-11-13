В акимате Туркестанской области рассмотрели вопрос реализации в регионе проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период». Важное совещание прошло под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На заседании коллегии с докладом выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кумисбек Жаппар, который представил работу, проводимую в регионе в рамках 12 приоритетных направлений, обозначенных в Послании, и дальнейшие планы. Приоритет отдан модернизации инфраструктуры. В рамках программы «Народное строительство» в 2027-2029 годах в области планируется строительство и модернизация 108 крупных объектов общей стоимостью 406 млрд теңге, в том числе в сфере здравоохранения – 4 объекта на 131,6 млрд теңге, в сфере образования – 22 объекта на 48,2 млрд теңге, культуры – 11 объектов на 6,9 млрд теңге и в сфере спорта – 8 объектов на 22,3 млрд теңге. Кроме того, отобрано 54 проекта инженерной инфраструктуры на 152 млрд теңге и 6 дорожных проектов на 36 млрд теңге.

В целях повышения транспортно-логистического потенциала продолжится реконструкция автодороги «Туркестан-Шаульдер», строительство объездных дорог городов Сарыагаша и Туркестана. Новая железнодорожная линия «Дарбаза-Мактаарал» 27 октября запущена в техническом режиме. Это позволит снизить нагрузку на станцию “Сарыагаш” до 40% и увеличить пропускную способность грузоперевозок. В сфере энергетики в Сайрамском районе строится паро-газовая установка мощностью 1000 МВт, в Сауранском районе – солнечная электростанция мощностью 300 МВт. На модернизацию электрических сетей планируется направить 113 млрд теңге.

В целях повышения производственного потенциала региона реализуются проекты в индустриальных зонах и специальной экономической зоне. В настоящее время в области действует 21 индустриальная зона. Там реализуется 105 инвестиционных проектов на 158,4 млрд теңге. А в специальной экономической зоне «TURAN» реализуются 37 проектов общей стоимостью 863,8 млрд теңге.

В агропромышленном комплексе предусмотрено развитие хлопково-текстильного, кластера глубокой переработки кукурузы и мясного кластеров. В рамках хлопково-текстильного кластера реализуется 5 проектов на 212,6 млрд теңге. В Шардаринском районе завершено строительство завода по переработке 150 тысяч тонн кукурузы в год.

В рамках инвестиционной политики сформирован пул из 142 проектов на 2026-2029 годы общей стоимостью 3,2 трлн теңге. В результате их реализации планируется создать 18 981 рабочее место.

Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,8 трлн теңге. По этому показателю область вышла на первое место в республике.

По второму вопросу повестки заседания коллегии выступила руководитель управления финансов и государственных активов Гульфари Ажметова, которая доложила об итогах рейтинговой оценки эффективности деятельности акиматов районов и городов и областных управлений за 9 месяцев 2026 года. По ее словам, среди районов и городов первое место занял Сауранский район с 36,1 балла. На втором месте – Жетысайский район с 30,9 балла, на третьем – Сайрамский район с 28,5 балла. Среди областных управлений в тройку лучших вошли управление по делам религий, управление строительства, управление промышленности и индустриально-инновационного развития.

Подводя итоги заседания коллегии, аким области отметил необходимость качественного выполнения задач, обозначенных в Послании, своевременного запуска инвестиционных проектов, решения инфраструктурных вопросов и повышения эффективности работы госорганов. Вместе с тем, заслушав отчеты акимов районов и городов и руководителей управлений с низкими индикативными показателями, Н. Кушеров высказал соответствующую критику и поручил активизировать работу.

Пресс-служба акима Туркестанской области