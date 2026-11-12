ПОСЛАНИЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ САУРАНА

В целях разъяснения основных положений Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» представители республиканской рабочей группы встретились с жителями Сауранского района. Встреча состоялась в зале заседаний районного акимата.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития энергетической инфраструктуры, ликвидации дефицита электроэнергии в районе к 2029 году, обеспечения занятости населения, совершенствования механизмов социальной поддержки, а также развития предпринимательства и производства.

Вице-министр энергетики РК Ержан Ертаев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев и вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, принявшие участие в мероприятии, разъяснили жителям содержание задач, обозначенных в Послании, и ответили на интересующие их вопросы. Встречу провёл аким района Максат Тангатаров.

Затем делегация посетила "Школу будущего" №5 в селе Шорнак, где состоялась встреча с представителями сферы образования. В ходе обсуждения были затронуты вопросы повышения качества образования, укрепления материально-технической базы школ, развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения и внедрения новых технологий в образовательный процесс.

В завершение визита представители рабочей группы посетили мебельное предприятие «Эдем», расположенное в селе Космезгил Сауранского района. Делегация встретилась с коллективом предприятия, обсудив вопросы развития отечественного производства, поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест и повышения производственного потенциала.