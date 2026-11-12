ТУРКЕСТАН: В САРЫАГАШЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ ПОСТ

В селе Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области в рамках проекта «Ауыл құтқарушысы» открылся новый пожарный пост. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов, аким Сарыагашского района Арман Абдуллаев, руководящий состав службы по чрезвычайным ситуациям, ветераны и сотрудники органов гражданской защиты, жители села.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, отметив важность обеспечения пожарной безопасности в сельских населенных пунктах и повышения доступности спасательной службы.

Новый пост возведен в рамках ведомственного проекта «Ауыл құтқарушысы». Объект позволит обеспечить безопасность сельчан, оперативно прибывать на место происшествия при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность аварийно-спасательных работ.

Новый объект построен на основе современной модульной технологии. Пост оснащен современными системами связи и диспетчеризации. Предусмотрены специальные помещения для отдыха сотрудников, переодевания и профессиональной подготовки. Конструкция объекта позволяет при необходимости расширить его.

Отметим, запуск нового поста направлен на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в сельской местности, усиление безопасности жителей и создание новых рабочих мест.

В рамках мероприятия на территории поста была посажена ель.

Пресс-служба акима Туркестанской области