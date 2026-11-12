ТУРКЕСТАН: В ШАРДАРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ И РЕКУ СЫРДАРИЯ ВЫПУЩЕНЫ МАЛЬКИ РЫБ

В рамках общенационального экологического проекта «Таза Қазақстан», реализуемого по инициативе Главы государства, в Туркестанской области прошла акция «Наполним реку рыбой».

Основная цель экологической акции, длившейся два дня, – пополнение рыбных запасов в водоемах, восстановление водных биоресурсов и сохранение природного баланса.

Акция была совместно организована Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства и управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области. В ней также приняли участие представители субъектов рыбного хозяйства.

В рамках акции, наряду с пополнением рыбных запасов водоемов, было уделено внимание вопросам охраны рыбных ресурсов, предотвращения незаконного вылова и ответственного отношения к природным богатствам.

Подобные экологические мероприятия направлены на сохранение водных биоресурсов региона, защиту биоразнообразия и передачу природных богатств будущим поколениям.

Пресс-служба акима Туркестанской области