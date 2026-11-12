В АНТАЛЬЕ НА САММИТЕ COP31 ПРЕДСТАВЛЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНА

В турецком городе Анталья в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) собрались главы государств стран для широкого обсуждения глобальных экологических приоритетов. В COP31 принимают участие представители около 196 стран-членов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) и Европейского Союза.

В целом, число зарегистрированных участников саммита превысило 92 тысячи, что сделало это собрание одной из самых масштабных климатических конференций в истории. В Анталье зафиксирован рекордный показатель – открыто 159 национальных павильонов стран. Там государства презентуют свои передовые экологические проекты и решения.

На данное международное собрание по поручению Главы государства специально прибыла делегация Республики Казахстан во главе с Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

В рамках конференции о климатической ситуации и экологических инициативах Туркестанского региона с докладом выступил заместитель акима области Нурбол Турашбеков.

«Туркестан – город, хранящий тайны веков, сегодня стремительно развивается как современный региональный центр. Наша главная задача – сохраняя его уникальное культурное наследие, сформировать устойчивую к изменению климата и комфортную городскую среду. Новый генеральный план Туркестана, утвержденный 30 апреля 2026 года, определяет перспективы развития инфраструктуры города с учетом экологических и социальных потребностей. В качестве одного из приоритетных направлений мы предлагаем реализацию концепции «Зеленый Туркестан». Она предусматривает создание зеленых коридоров и тенистых пешеходных маршрутов, благоустройство общественных пространств и применение водосберегающих систем полива. При этом современная инфраструктура должна гармонично сочетаться с историческим обликом города, прежде всего с уникальным наследием Ходжи Ахмеда Ясави», – сказал Нурбол Турашбеков, заявив об открытости к сотрудничеству с международными партнерами и готовности воплощать совместные инициативы в конкретные результаты.

Сегодня Туркестанская область обеспечивает 14% сельскохозяйственной продукции Казахстана, а годовой объем производства приближается к $3 млрд. Почти четверть орошаемых земель страны сосредоточена в этом регионе. В частности, здесь производится 100% казахстанского хлопка, 82% винограда, 75% бахчевых культур, 40% плодово-ягодной продукции, 30% овощей и 27% кукурузы. Поэтому водосбережение для региона является не только экологической задачей, но и главной основой продовольственной безопасности и экономической стабильности.

Отметим, в рамках 31-й сессии Конференции казахстанская делегация подписала ряд соглашений на общую сумму около $1,2 млрд по развитию возобновляемой энергии и модернизации газовой инфраструктуры. Документы предусматривают строительство ветровых электростанций мощностью 150 МВт в Туркестанской области и мощностью 1 ГВт в Костанайской области, а также реализацию проекта Aqyl Energy по установке 1,35 млн интеллектуальных газовых счетчиков с дистанционной передачей данных. Кроме того, были подписаны документы по расширению международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

Пресс-служба акима Туркестанской области