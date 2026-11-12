Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился со спортсменами региона, показавшими высокие результаты на прошедших в Японии XX летних Азиатских играх и V Азиатских Пара играх. На торжественном собрании спортсменам, защищавшим честь страны на международных соревнованиях и поднявшимся на пьедестал почета, были вручены благодарственные письма акима области.

Глава региона поздравил спортсменов и отметил, что их достижения важны для спорта страны.

– От всей души поздравляю всех вас с высокими результатами, показанными на XX летних Азиатских играх и V Азиатских Пара играх, прошедших в Японии! Честь нашей страны на этих соревнованиях защищали 558 спортсменов по 35 видам спорта, из них 35 спортсменов из Туркестанской области, завоевавших 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Кроме того, в Азиатских Пара играх приняли участие 5 спортсменов по 3 видам спорта, завоевавших 2 золотые и 1 бронзовую медали. Наши земляки завоевали в общей сложности 10 медалей, прославив не только наш регион, но и всю страну. Это большое достижение! За каждой победой стоит упорство спортсмена, кропотливый труд и неустанная работа тренеров. Когда вы поднимались на пьедестал почета, вся туркестанская общественность гордилась вами. По поручению Главы государства сегодня в области уделяется особое внимание развитию массового спорта и спорта высших достижений, широкой пропаганде национальных видов спорта. В регионе функционирует 3 595 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 58 спортивных объектов. На сегодняшний день 31 из них уже передан населению. И в дальнейшем в области будет продолжена работа по развитию спортивной инфраструктуры. Еще раз поздравляю вас с победами! Продолжайте прославлять Туркестанскую область и высоко поднимать голубой флаг нашей страны! – сказал Нуралхан Кушеров.

Отметим, на Азиатских играх успешно выступили спортсмены Туркестанского региона. В академической гребле Владислав Яковлев и Иван Чернухин завоевали золотую медаль. В гребле на байдарках и каноэ Ольга Шмелева завоевала серебро и бронзу. В каратэ - Асель Канай, в дзюдо - Айдар Арапов завоевали серебряные медали. В вольной борьбе - Едиге Касымбек и в женской борьбе - Нилуфар Раймова стали бронзовыми призерами.

А на Азиатских Пара играх золото завоевали парадзюдоисты Бексултан Кулмырза и Актолкын Сейлбекова, а Багланбек Оналбек завоевал бронзу.

Пресс-служба акима Туркестанской области