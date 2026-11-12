В Туркестанскую область прибыла республиканская рабочая группа с целью разъяснения основных направлений Послания Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе». В состав рабочей группы вошли вице-министр энергетики РК Ержан Ертаев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев и вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков. В рамках визита члены делегации встретились с жителями города Кентау, а также работниками производственной и энергетической отраслей.

Первая встреча состоялась в здании акимата города Кентау. Мероприятие провёл аким города Жандос Тасов, представивший членам республиканской рабочей группы жителям города.

В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации экономики страны, обеспечения энергетической безопасности, развития цифровой экономики, привлечения инвестиций, повышения благосостояния населения и создания новых рабочих мест, обозначенные в Послании Главы государства.

Вице-министр энергетики Ержан Ертаев остановился на задачах развития электроэнергетической отрасли, укрепления энергетического потенциала страны и обеспечения растущего спроса на электроэнергию.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев разъяснил вопросы занятости, повышения доходов населения, развития рынка труда и социальной поддержки граждан.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал о приоритетных направлениях повышения конкурентоспособности экономики, поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и формирования цифровой экономики.

В мероприятии приняли участие около 150 жителей города Кентау. Также своими мнениями поделились председатель городского совета аксакалов Мухтар Молжигитов и руководитель городского учреждения «Қоғамдық келісім» Бакытжан Аширбаев.

Затем республиканская рабочая группа посетила Кентаускую теплоэлектроцентраль №5. Представители рабочей группы ознакомились с деятельностью предприятия и встретились с трудовым коллективом.

Предприятие было введено в эксплуатацию в 1952 году. Его основная деятельность — производство электрической и тепловой энергии. В настоящее время на предприятии работают 241 человек.

В ходе встречи обсуждались вопросы модернизации энергетической отрасли, эффективного использования производственных мощностей, обеспечения энергетической безопасности и улучшения условий труда специалистов отрасли. Вице-министры провели разъяснительную работу по задачам, обозначенным в Послании Главы государства.