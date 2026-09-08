В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЛО КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ ОЗБЕКАЛИ ЖАНИБЕКОВА

При поддержке Министерства культуры и информации РК, а также при совместной организации акимата города Туркестана и Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» состоялось торжественное открытие выставки «Озбекали Жанибеков и музей-заповедник «Әзірет Сұлтан»», посвященной 95-летию государственного и общественного деятеля, патриота национальной культуры, выдающегося ученого-этнографа Озбекали Жанибекова.

На мероприятии с приветственным словом выступили сын Озбекали Жанибекова Бауыржан Жанибеков, заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов и директор музея-заповедника Ерлан Дакенов.

В экспозицию вошли архивные документы, фотографии и историко-культурные материалы, охватывающие период 1970-1990-х годов XX века. Через выставку была представлена историческая заслуга Озбекали Жанибекова в музеефикации мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и его особая позиция в сохранении национального наследия.

Культурная программа продолжилась в городском Доме культуры мероприятием на тему «Изучение наследия Озбекали Жанибекова». Встречу вел директор музея-заповедника Ерлан Дакенов, он зачитал приветственное письмо министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева. Также заместитель акима города Аркалыка Мешитбай Жуманов выразил добрые пожелания в честь юбилея выдающейся личности и от имени акима города вручил благодарственное письмо и подарки.

На мероприятии с докладами выступили сын Озбекали Жанибекова Бауыржан Жанибеков, аким Туркестана Азимбек Пазылбекулы, доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек и доктор исторических наук, профессор Хазретали Турсын. Они рассказали о роли деятеля в истории страны и национальной культуре.

С приветственным словом выступили президент Фонда Озбекали Жанибекова Азель Жанибекова, этнограф-реставратор Канат Туякбаев и ректор МКТУ им. Х. А. Ясави Жанар Темирбекова. Они поделились мыслями о жизненном пути и наследии выдающейся личности.

В завершение вечера звезда эстрады Жубаныш Жексен исполнил знаменитую песню «Арқалықтың ақ таңы», созданную по инициативе Озбекали Жанибекова, а также подарил зрителям другие душевные мелодии.

В культурных мероприятиях приняли участие семья О. Жанибекова, представители интеллигенции, ученые, специалисты музейной и культурной сфер, молодежь и представители СМИ.

Серия юбилейных мероприятий завершится театрализованной постановкой «Арқалықтың ақ таңы» в Туркестанском музыкально-драматическом театре.

Данный культурный проект, посвященный 95-летию Озбекали Жанибекова - это не только знак уважения к выдающейся личности, внесшей неоценимый вклад в духовность нации, но и преемственная инициатива, показывающая актуальность его передовых идей в деле защиты национального наследия, популяризации исторических ценностей и развития музейного дела.

Пресс-служба акима Туркестанской области