В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТ КАДРЫ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова рассмотрены новые подходы к подготовке кадров по рабочим специальностям. В совещании посредством видеосвязи принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

На заседании Правительства обсуждены вопросы развития системы технического и профессионального образования, увязки подготовки кадров с реальными потребностями рынка труда, усиления сотрудничества колледжей и вузов, а также подготовки специалистов для цифровизации и новых направлений экономики.

В Туркестанской области в этом направлении проводится системная работа. В 50 колледжах региона по 85 специальностям и 125 квалификациям обучается более 46 тыс. студентов. Из них 16 125 студентов, или 35%, осваивают рабочие специальности. С учетом потребностей предприятий и инвестиционных проектов на 2026-2027 учебный год предусмотрен государственный образовательный заказ на 15 600 мест. Из них 7 840 мест выделены по инженерным направлениям, 2 685 - по сфере информационно-коммуникационных технологий.

Содержание обучения в колледжах обновляется совместно с работодателями. На сегодня обновлена 171 учебная программа, получены лицензии по пяти новым специальностям и квалификациям. Также разработано 26 новых учебных программ. В настоящее время реализуется 427 учебных программ по 85 специальностям.

В соответствии с новыми требованиями рынка труда внедряются новые специальности: управление беспилотными летательными аппаратами, тепличное хозяйство, автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий, водное хозяйство. В учебный процесс также включены производственные модули, навыки работы с цифровым оборудованием и инструментами искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется подготовке рабочих кадров непосредственно на производстве. В 36 колледжах организовано дуальное обучение, заключены соглашения с 718 предприятиями. В результате 12 293 студента охвачены производственной практикой. В государственных колледжах по дуальной системе обучаются 8 442 студента, что составляет 38,7% от их общего числа.

В целях оценки профессиональных навыков на практике в 31 колледже итоговые экзамены проводятся в демонстрационном формате по стандартам WorldSkills. Такой подход позволяет сочетать теоретические знания студентов с реальными производственными навыками и продемонстрировать профессиональную квалификацию.

В 2026 году в области завершат обучение 13 223 выпускника. Планируется довести показатель их трудоустройства до 83%. Для сравнения, в 2025 году из 12 619 выпускников трудоустроено 10 219 человек, показатель составил 81%.

В целом, в Туркестанской области будет продолжена работа по адаптации системы технического и профессионального образования к запросам рынка труда, усилению связей с работодателями и подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для современных производств.

Пресс-служба акима Туркестанской области