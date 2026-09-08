Промышленности и строительству Казахстана требуется 36,7 тыс. специалистов

Запуск новых производств, технологическое обновление предприятий и рост объемов строительства формируют новый спрос на квалифицированные рабочие кадры. Общая потребность в специалистах по курируемым МПС отраслям составляет 36,7 тыс. человек. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

Министр отметил, что основная потребность приходится на строительство – 16,2 тыс. человек и обрабатывающую промышленность – 14,4 тыс. человек.

При этом технологические изменения меняют структуру спроса на рынке труда. Цифровизация, автоматизация и роботизация формируют потребность в новых компетенциях и профессиях.

В Атласе новых профессий по курируемым министерством отраслям уже определены 75 новых профессий. Из них 47 приходятся на горно-металлургический комплекс, 11 – на машиностроение и 17 – на строительство. Еще 41 профессия трансформируется под воздействием технологических изменений.

Наибольшая потребность в кадрах и значительное количество вакансий сохраняются в строительстве, машиностроении и горно-металлургическом комплексе.