В агропромышленном комплексе Казахстана сегодня работают около 1,1 млн человек, из которых 595 тыс., или 55%, – специалисты рабочих профессий. С учетом развития отрасли до 2035 года потребность АПК составит порядка 73 тыс. квалифицированных рабочих кадров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Отмечено, что в настоящее время в стране функционируют около 300 тыс. сельхозпроизводителей, обеспечивающих занятость населения. Ежегодно в аграрные колледжи поступают порядка 4,8 тыс. студентов, из которых 3,8 тыс. обучаются по государственному образовательному заказу.

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса ведется по 17 специальностям и 61 квалификации. Образовательные программы охватывают растениеводство, животноводство, ветеринарию, рыбное хозяйство, переработку сельхозпродукции, механизацию и другие направления.

Особое внимание уделяется развитию дуального обучения. Расширяется сотрудничество колледжей с сельхозпредприятиями, а работодатели активно участвуют в организации производственной практики и подготовке будущих специалистов.

Во всех регионах страны заключаются соглашения с сельхозтоваропроизводителями об организации производственной практики и последующем трудоустройстве выпускников. Такой подход позволяет студентам получать практические навыки непосредственно на производстве и повышает их востребованность на рынке труда.