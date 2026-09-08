В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЯТ ПРОФИЛАКТИКУ ГРИППА

В Туркестанской области ведётся подготовка к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Акерке Еркинбекова.

Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начнётся 1 октября и продлится до конца апреля следующего года.

С 15 сентября медицинские организации начнут подготовку к вакцинации против гриппа, формирование списков граждан, подлежащих вакцинации, а также ежедневный мониторинг охвата прививками. С 1 октября планируется ввести масочный режим для медицинских работников.

В 2026 году за счёт местного бюджета для жителей Туркестанской области закуплено 271 348 доз вакцины «Гриппол+». Планируется привить 12,8% населения области.

Вакцинация будет проводиться бесплатно для граждан из групп риска. В их числе медицинские работники, женщины во втором и третьем триместрах беременности, дети и взрослые, состоящие на диспансерном учёте, дети старше 6 месяцев и часто болеющие дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники школ-интернатов, пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями.

Жителей региона призывают в эпидемический сезон соблюдать меры личной профилактики и пройти вакцинацию против гриппа.