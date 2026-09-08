«ТАЗА ҚАЗАҚСТАН»: В ШАРДАРИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНО 16 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в регионе для реализации программы «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок» создана мобильная группа, которая проводит рейдовые и профилактические мероприятия.

В связи с этим мобильная группа провела рейды в парках, скверах, прибрежных зонах, местах отдыха и других общественных местах с массовым скоплением людей в Шардаринском районе.

В ходе проверки выявлено 16 фактов нарушения требований чистоты. В частности, по правонарушениям, совершенным в общественных местах, зонах отдыха, парках и на территории рынков, в отношении 16 лиц составлено 16 административных протоколов, согласно соответствующим статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На правонарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 692 тыс. тенге.

Рейдовые и профилактические работы в данном направлении в регионе будут проводиться на постоянной основе. Также среди населения будет вестись разъяснительная работа по соблюдению чистоты в общественных местах, недопустимости выброса мусора в неустановленных местах, недопущению правонарушений и соблюдению общественного порядка.

Пресс-служба акима Туркестанской области