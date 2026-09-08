«ТАЗА ҚАЗАҚСТАН»: В ЖЕТЫСАЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНЫ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Туркестанской области продолжается системная работа по реализации программы «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок». По поручению акима области Нуралхана Кушерова в Жетысайском районе с участием мобильной группы организованы очередные рейдовые мероприятия.

В ходе контрольных мероприятий были охвачены парки, скверы, прибрежные зоны, места отдыха, рынки и другие общественные места, которые часто посещают жители. В результате выявлено 28 фактов нарушения требований чистоты.

По каждому выявленному правонарушению в соответствии со статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях приняты административные меры. В отношении 28 лиц составлено 28 административных протоколов и наложены штрафы на общую сумму 648,7 тыс. тенге.

В ходе рейда с жителями и представителями объектов предпринимательства проведена разъяснительная работа по содержанию общественных мест в чистоте, соблюдению санитарных требований и недопустимости выброса мусора в неустановленных местах.

В целом, работа мобильной группы направлена на формирование культуры чистоты в общественной среде и профилактику правонарушений. Контрольные и профилактические мероприятия в данном направлении будут проводиться на территории района на постоянной основе.

Пресс-служба акима Туркестанской области