В Туркестанской области усилена контрольная работа, направленная на обеспечение чистоты и порядка в общественных местах. Данные меры реализуются по поручению акима Туркестанской области в рамках программы «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок».

Созданная на территории Мактааральского района мобильная группа провела мониторинг парков и скверов, прибрежных зон и мест отдыха, а также общественных мест с массовым скоплением людей на предмет соблюдения санитарных норм и правил общественного порядка.

В результате зафиксировано 32 факта нарушения правил чистоты. Из них по статье 434-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлено 13 административных протоколов в отношении 13 лиц, а по статье 505 - 19 протоколов в отношении 19 лиц. На граждан, допустивших правонарушения, наложены административные штрафы на общую сумму 631 450 тенге.

Кроме того, в ходе рейда с жителями проведена разъяснительная работа по содержанию общественных мест, соблюдению требований чистоты и недопустимости выброса мусора в неустановленных местах.

Рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на обеспечение чистоты и порядка в общественной среде, в Туркестанской области будут продолжены на системной основе и в дальнейшем.

Пресс-служба акима Туркестанской области